الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على الحدود مع لبنان

يعمل الجيش الإسرائيلي على تعزيز قواته على الحدود مع لبنان، من خلال إضافة وحدة احتياط جديدة تدعى "دفورا"، لمساندة قواته، "في حال حدوث توغل لمقاتلي "حزب الله" اللبناني إلى منطقة الجليل".

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، التي أوردت الخبر ، اليوم الجمعة، فإن وحدة "دْفورا" وتعني نحلة، تم تشكيلها في قيادة المنطقة الشمالية، بهدف "تعزيز قوات جيش الدفاع في حال توغل مسلحي حزب الله إلى إسرائيل".

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن الوحدة تضم مئات الجنود المسرحين من الجيش من سكان منطقة شمال إسرائيل، وستصبح عملياتية، في نهاية العام الحالي.

وكانت قوة من الجيش الإسرائيلي اعتقلت، مساء أمس، مواطنا لبنانيا اجتاز الحدود بين البلدين في منطقة المطلة، ولم يكن هذا الشخص مسلحا، وتم التحقيق معه، ويستبعد أن تكون خلفية الحادثة أمنية.

ويحاول الجيش الإسرائيلي، من خلال قواته المنتشرة ونقاط المراقبة والأسلاك الشائكة، منع عمليات تسلل عناصر من حزب الله، بهدف تنفيذ عمليات داخل إسرائيل.

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