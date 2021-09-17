إسرائيل تحبط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، نجاحه في إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود مع الأردن.

نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية تغريدة جديدة لها بصفحتها الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أفادت من خلالها بأن قواتها العسكرية أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية، حيث ضبطت 23 قطعة سلاح، ثم نقلتها إلى الشرطة الإسرائيلية.

Last night, our troops thwarted a weapons smuggling attempt in the Jordan Valley area. Troops at the scene confiscated 23 weapons, which were then transferred to the @IsraelPolice. pic.twitter.com/UqnaekuQWe — Israel Defense Forces (@IDF) September 17, 2021

بدوره، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن قوات الجيش أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى داخل إسرائيل في منطقة غور الأردن.

أحبطت قوات جيش الدفاع محاولة تهريب أسلحة الى داخل إسرائيل في منطقة غور الأردن حيث رصدت استطلاعات جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية عدد من المشتبه فيهم يحاولون تهريب الأسلحة. القوات أحبطت المحاولة وضبطت 23 قطعة سلاح وحوّلتها الى الشرطة pic.twitter.com/sTcZUmnZhR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 17, 2021

وأوضح أدرعي أن استطلاعات الجيش الإسرائيلي رصدت خلال ساعات الليلة الماضية، عددا من المشتبه بهم يحاولون تهريب أسلحة، وأن قواته العسكرية أحبطت محاولة التهريب.

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