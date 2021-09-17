العراق يعلن تقليص القدرات القتالية الأمريكية في قواعد عين الأسد وأربيل... صور

أعلن العراق، اليوم الجمعة، عن التوصل لاتفاق أمني لتقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية في القاعدتين العسكريتين في عين الأسد وأربيل خلال سبتمبر/أيلول الجاري.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أنه تم عقد اجتماع بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ونظيرتها الأمريكية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق اللواء جون برينان.

عقد يوم الخميس ١٦ أيلول في بغداد اجتماع بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الامير الشمري ونظيرتها الامريكية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق اللواء جون برينان، في إطار المحادثات الأمنية الفنية... pic.twitter.com/8ChBI41Ahp — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) September 17, 2021

ووفقا للبيان، تم الاتفاق في الاجتماع على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية في القواعد العسكرية عين الأسد وأربيل.

واتفق الطرفان أيضا على تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة.

فيما جدد الطرفان تأكيدهما على أن وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف هو بدعوة من العراق ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية وفقا للقوانين الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية.

كما اتفقا على عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة الخطوات المتبقية لتأمين الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي بحلول الوقت المحدد لها نهاية هذا العام.

ويأتي ذلك في إطار المحادثات الأمنية الفنية التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاستراتيجي العراقي-الأمريكي وخطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق بموجب مخرجات الاجتماع الذي عقد في يوليو/تموز الماضي.

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