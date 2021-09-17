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    عسكريون أمريكيون في العراق

    العراق يعلن تقليص القدرات القتالية الأمريكية في قواعد عين الأسد وأربيل... صور

    © AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYE
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    أعلن العراق، اليوم الجمعة، عن التوصل لاتفاق أمني لتقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية في القاعدتين العسكريتين في عين الأسد وأربيل خلال سبتمبر/أيلول الجاري.

    وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أنه تم عقد اجتماع بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ونظيرتها الأمريكية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق اللواء جون برينان.

    ووفقا للبيان، تم الاتفاق في الاجتماع على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية في القواعد العسكرية عين الأسد وأربيل.

    قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019
    © REUTERS / ARI JALAL
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    واتفق الطرفان أيضا على تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة.

    فيما جدد الطرفان تأكيدهما على أن وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف هو بدعوة من العراق ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية وفقا للقوانين الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية.

    كما اتفقا على عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة الخطوات المتبقية لتأمين الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي بحلول الوقت المحدد لها نهاية هذا العام.

    ويأتي ذلك في إطار المحادثات الأمنية الفنية التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاستراتيجي العراقي-الأمريكي وخطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق بموجب مخرجات الاجتماع الذي عقد في يوليو/تموز الماضي.

    **يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق عبر سبوتنيك.

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