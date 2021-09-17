البنك المركزي السعودي يعدد مزايا الاشتراك في تأمين الحماية والادخار

كشف البنك المركزي السعودي "ساما"، أمس الخميس، عن 4 فوائد ومميزات للاشتراك في تأمين الحماية والادخار.

وأكد البنك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن برامج تأمين الحماية والادخار تتمثل في عقد تأميني، تقوم بمقتضاه شركة التأمين بدفع مبلغ معين، في حال إصابة المؤمن عليه بأي مكروه، أو عند انتهاء الفترة المتفق عليها، وذلك بحسب عقد التأمين، مقابل قيام المؤمن عليه بسداد قيمة الاشتراك في هذا النوع من البرامج.

وأفاد البنك المركزي السعودي بأن عقود تأمين الحماية والادخار تختلف لدى شركات التأمين فيما بينها، من حيث عدة خطوات، خاصة التغطية التأمينية وقيمة الاشتراكات الشهرية، ورغم ذلك تقدم هذه الشركات مزايا التغطية التأمينية التالية التي يمكن الاستفادة بها من هذا التأمين:

- التغطية في حال الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث.

- التغطية في حال العجز الكلي أو الأمراض المستعصية.

- خطة مالية توفر لك باقة متنوعة بين الادخار والحماية والاستثمار.

- سداد أقساط القروض المستحقة على المؤمن عليه في حال الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي.

وذكر البنك المركزي السعودي أن شركات التأمين في المملكة تقدم نوعين من تأمين الحماية والادخار، وهما تأمين الحماية، وتأمين الحماية والادخار، مقدما عدد من النصائح والإرشادات المهمة التي نصح بإتباعتها، في حال اختيار أي من منتجات تأمين الحماية والادخار.

ومن بين تلك التوجيهات التي تقدمها شركات التأمين العاملة في المملكة، ما يلي:

- اختر برنامج تأميني ذات قسط شهري يتناسب مع الدخل الشهري.

- قم باختيار الفترة التي تتلاءم مع أهدافك المالية.

- اختر التغطية التأمينية التي تتناسب معك ومع أسرتك.

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