شركة طيران مصرية تعلن وصول أولى رحلاتها من روسيا إلى شرم الشيخ

بدأت شركة الطيران المصرية "إير كايرو" تسيير رحلاتها من مطار "كولتسوفو" الدولي في يكاترينبرغ الروسية إلى شرم الشيخ.

يكاترينبرغ - سبوتنيك. ووفقا لبيان الشركة "أقلعت أول رحلة على هذا الخط، مساء يوم أمس الخميس في الساعة 22:36 بالتوقيت المحلي بحمولة كاملة".

يشار إلى أنه سيتم تشغيل رحلات منتظمة إلى شرم الشيخ مرة واحدة في الأسبوع أيام الخميس، على متن طائرة "إيرباص A320" بسعة تصل إلى 174 راكبا.

وسيتم الإقلاع من مطار "كولتسوفو" - الساعة 22:30، الوصول إلى شرم الشيخ - الساعة 1:45 بالتوقيت المحلي. وستكون المغادرة من شرم الشيخ - الساعة 12:10، والوصول إلى يكاترينبرغ - الساعة 21:20 بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ كانت تجري من "كولتسوفو" حتى إغلاق الرحلات مع مصر في عام 2015، ولاقت رواجا كبيرا بين سكان الأورال. فبحلول نهاية عام 2014، تجاوزت حركة الركاب في كلا الاتجاهين 336 ألف شخص.

يذكر أن "إير كايرو" هي شركة تابعة لشركة الطيران الوطنية المصرية.

وكانت حركة الطيران المباشر بين مصر وروسيا، في خريف 2015، عقب عمل إرهابي، تسبب بسقوط طائرة ركاب روسية عقب إقلاعها من مدينة شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها.

وفي 8 تموز/يوليو المنصرم، وقع الرئيس بوتين مرسوما، ألغى بموجبه مرسوما خاصا بحظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية بعد انقطاع 6 سنوات.

وقبل حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، كانت مصر تستقبل، سنويا، ملايين السياح الروس؛ وبحسب التقارير الصحفية، استقبلت مصر، عام 2015، نحو 2.3 مليون سائح من روسيا.

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