السودان يحسم موقفه من استضافة اللاجئين

جدد وزير الداخلية السوداني، عزالدين الشيخ علي منصور، التزام بلاده، حكومة وشعبا، باستضافة اللاجئين وفق القوانين واللوائح الدولية المنظمة لعمليات اللجوء.

© AP Photo / FARAH ABDI WARSAMEH السودان يعلن استقبال أكثر من 10 آلاف لاجئ إثيوبي ، اليوم الجمعة، عن الوزير السوداني أن الظروف الاستثنائية والإنسانية التي واجهت اللاجئين تتطلب دعمهم والوقوف معهم، وأن أخلاق وتقاليد الشعب السوداني جعلته يقف معهم.

جاء تصريح وزير الداخلية السوداني خلال لقاءه، أمس الخميس، بدار الشرطة ببري، حول اجتماع خاص بتقديم الدعم للاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة بحضور خدراينا ندايلى، نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، واكسل بيشوب مندوب المفوض السامى لشئون اللاجئين، وسفراء الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى العاملة فى مجال اللاجئين وقضايا اللجوء.

ودعا عزالدين الشيخ علي منصور إلى تفعيل التحاور والشراكة والتعاون بين الجهات ذات الصلة من أجل وضع حلول ناجعة وعاجل لقضايا اللاجئين، خاصة الداعمة لبرامج اللاجئين بالسودان، في وقت أشاد باهتمام الدول المانحة والمنظمات بتوفير الدعم العاجل للاجئين والمجتمعات المحلية.

ومن جانبها، أشادت نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، بتعاون الخرطوم حيال توفير البيئة المناسبة للاجئين، فى ظل ظروف إستثنائية، داعية إلى تكاتف المجتمع الدولى بهدف تقديم الدعم لللاجئين وللمجتمعات المستضيفة المتأثرة بهذا اللجوء، من حيث توفير برامج الصحة والتعليم.

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