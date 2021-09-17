لقاء استثنائي بين أمير قطر وبن سلمان ومستشار الأمن الوطني الإماراتي في البحر الأحمر... صورة

ويظهر ولي العهد السعودي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ومستشار الأمن الوطني في الإمارات بالصور وهم يرتدون ملابس عادية غير رسمية، ووصفها العساكر بأنها "لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر".
لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 17, 2021
يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. pic.twitter.com/2nAUJ8HPM5
يشار إلى أنه في الشهر الماضي، استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة من وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في قصر نيوم.
وحسب الوزارة، تسلم محمد بن سلمان خلال الاستقبال، رسالة من أمير قطر، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
وكان السفير السعودي الجديد المعين لدى الدوحة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان، قدم أوراق اعتماده لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيما أصدر الأمير، مرسوماً بتعيين بندر محمد العطية سفيرا مفوضا فوق العادة في المملكة العربية السعودية ليكون أول سفير للدوحة في الرياض منذ 2017.
واتفقت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، على إنهاء المقاطعة التي فُرضت في منتصف عام 2017، واستعادة العلاقات السياسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة.
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