أمير سعودي يقول إن "لبنان انتهى" بسبب مقطع فيديو منسوب لحزب الله

علق أمير سعودي على مقطع فيديو، يظهر أحد الأشخاص يطلق قذيفة "آر بي جي" في الهواء - والذي قيل إنه في لبنان – بالقول إن "لبنان انتهى".

ونشر الأمير، سطام بن خالد آل سعود، مقطع الفيديو عبر "تويتر" مع تعليق جاء فيه: "هل هذه التصرفات تعكس دولة تبحث عن النهوض، أم فوضى عارمة وسلاح يمتلكه الجميع".

وأردف بالقول إن مثل هذه المشاهد تعني أنه "لا سيادة للدولة على أمثال هؤلاء البلطجية.. في رأيي لبنان انتهى"، مشيرا إلى أن الفيديو يظهر أحد عناصر "حزب الله" وهو يطلق القذيفة.

عنصر من عناصر حزب الله الإرهابي يطلق قذيفة أر بي جي كنوع من الاحتفال, هذه التصرفات تعكس العقلية التي يمتلكها عناصر هذا الحزب, هل هذه التصرفات تعكس دولة تبحث عن النهوض أم فوضى عارمة وسلاح يمتلكه الجميع فلا سيادة للدولة على أمثال هؤلاء من البلطجية والزعران. في رأيي لبنان إنتهت pic.twitter.com/JJPLp0B6B8 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) September 16, 2021

وبحسب موقع "أخبار الآن" الإمارات، فإن مقطع الفيديو يظهر فيه عنصر من "حزب الله" يطلق قذيفة متفجرة احتفالا بوصول شحنات من الوقود الإيراني إلى لبنان، الذي يعني أزمة اقتصادية ومالية حادة أثرت على توافر المحروقات.

ووصلت قافلة الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى لبنان، يوم أمس الخميس، عبر الحدود البرية قادمة من سوريا بعد أن أفرغت الباخرة الإيرانية حمولتها في مرفأ بانياس السوري.

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر وصول قافلة الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى لبنان، وتحديدا إلى باحة المناسبات المركزية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومن جهته، أعلن مدير شركة الأمانة للمحروقات أسامة عليق لقناة "الميادين" أن "65 صهريج مازوت دخلت الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الخميس، فيما توجّهت صهاريج أخرى إلى عدد من المناطق اللبنانية".

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