فريق عماني يقتحم "كهف الرعب" في اليمن... وهذا ما عثروا عليه... فيديو

اقنحم باحثون يمنيون كهفا في اليمن يدعى "بئر برهوت"، والذي رافقة العديد من الأساطير المرعبة، وسمى بـ"كهف الرعب" و"بئر الجن" و"كهف الجحيم".

وبعد أن دخل "الفريق العماني لاستكشاف الكهوف"، إلى الكهف البالغ قطر فوهته الدائرية نحو 30 مترا، اكتشفوا أن كل القصص المخيفة التي تروى بشأنه ليست حقيقية بالمرة، بحسب موقع "Archyde".

ولاحظ الباحثون العمانيون أن المياه الجوفية تخرج من جدران الكهف لتكون شلالات بديعة.

الفريق العماني لاستكشاف الكهوف يفك طلاسم بئر برهوت (خسفيت فوجيت )بمحافظة المهرة اليمانية تقرير مفصل عنها قريبًا ان شاء الله @GsoOman @MohDtheGeologis @nabil4800 @salimalsuqri pic.twitter.com/aCoyzrJF71 — الفريق العماني لاستكشاف الكهوف (@OCET_Oman) September 15, 2021

كما اكتشفوا أن العديد من الكائنات تتخذ من "بئر برهوت" موطنا لها، مصل الضفادع والحشرات والأفاعي.

الفريق بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ومركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث يوثق خسفيت فوجيت (أو ما عُرف أحيانا ببئر برهوت)، خلال زيارة قام بها لمحافظة المهرة بالجمهورية اليمنية، ضمن عمله لدراسة الكهوف. pic.twitter.com/094GSKaTEQ — الفريق العماني لاستكشاف الكهوف (@OCET_Oman) September 16, 2021

ويقع "بئر برهوت" على الشارع المؤدي إلى منطقة الفوجيت، التي تربط بين مدينتي الشاحن والغيضة في محافظة المهرة اليمنية، ويقع بين سهول صغيرة وجبال معظمها مصنوع من الحجر الجيري، وتصب فيه مجموعة من الممرات المائية الصغيرة، ومن المتوقع أن يكون مصدر جذب سياحي في اليمن خلال الأيام القادمة.