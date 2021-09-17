وزير الكهرباء السوري: اعتداء على أحد خطوط الغاز بريف دمشق يؤدي إلى انقطاع تام للتيار

عاد التيار الكهربائي إلى دمشق بعد انقطاع تام دام لأكثر من ساعتين، وذلك بعد وقوع اعتداء على أحد خطوط الغاز في محطة دير علي بريف دمشق أدى إلى خروجها عن العمل.