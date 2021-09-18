الرئاسة الجزائرية تقرر تنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على رحيل بوتفليقة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، تنكيس الأعلام في البلاد ثلاثة أيام حدادا على رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي وافته المنية الليلة الماضية عن عمر ناهز 84 عاما.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعلى إثر وفاة الرئيس السابق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، قرر تنكيس العلم الوطني، لمدّة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم، عبر كامل التراب الوطني".

وأعلن التلفزيون الجزائري، أمس الجمعة، وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عاما.

ويعد الرئيس الجزائري الراحل هو الرئيس السابع للجزائر، منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1962، وكان يوصف بأنه رجل المصالحة الوطنية الذي جلب السلم للجزائر بعد عشر سنوات من الحرب الأهلية التي حصدت ما يقرب من 150 ألف شخص، بالإضافة إلى خسائر مالية كبيرة.