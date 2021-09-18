إعلام: ضبط شاحنة تحوي 20 طنا من مادة نيترات الأمونيوم في لبنان... صورة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بأنه تم ضبط شاحنة تحوي 20 طنا من مادة نيترات الأمونيوم في منطقة بدنايل شرقي لبنان.

وذكر موقع قناة "الجديد" أن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي يتفقد الموقع حيث توجد الشاحنة في بدنايل.

مراسل "الجديد": ضبط ٢٠ طن من مادة نيترات الأمونيوم ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي يتفقد الموقع حيث توجد الشاحنة في بدنايل pic.twitter.com/DB3FRXbnGL — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) September 18, 2021

ونقل الموقع عن وزير الداخلية، قوله إنه أعطى تعليمات لإجراء مسح شامل لكل شيء يمكن أن يوجد في المنطقة وقد يشكل خطر على سلامة المواطنين.

وأكد أن "الجهات المعنية سوف تقوم بنقل نيترات الأمونيوم لمكان أكثر أمانا".

كما أشاد الوزير بعمل القوى الأمنية، لافتا إلى أنها تقوم بدورها رغم كل الصعوبات.

وفي السياق ذاته، قال موقع "لبنان24" إن التحقيقات جارية لمعرفة نوعية المواد التي ضبطت في بدنايل لمعرفة ما إذا كانت مواد زراعية أو مواد شبيهة بالتي كانت موضوعة في مرفأ بيروت.

وأضاف أنه يرجّح أن تكون هذه المواد هي "نيترات الأمونيوم"، كما أشار إليه وزير الداخلية القاضي بسام المولوي.

ووفقا للموقع، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على اتصال دائم مع وزير الداخلية لمعرفة آخر التطورات.

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