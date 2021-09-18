تفاصيل عروض المقاتلات الحربية المشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي

وبحسب منشور وزارة الدفاع، فإنه سيتم إجراء العروض الجوية في 8 مدن سعودية يكون أولها في مدينة جدة يوم الاثنين المقبل 20 سبتمبر.
ويشمل ذلك اليوم أيضا إقامة عروض جوية في كل من الطائف والرياض.
وفي يوم الخميس 23 سبتمبر، تقوم الطائرات المقاتلة السعودية بعروض جوية في أبها وتبوك، بينما تقوم بعروض جوية في الباحة يوم الجمعة 24 سبتمبر.
وتكون آخر العروض الجوية للمقاتلات الحربية السعودية يوم السبت المقبل 25 سبتمبر ويتم إجراؤها في الخبر والجبيل.
#انفوجرافيك_الدفاع— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 17, 2021
الجدول الزمني لعروض #القوات_الجوية_الملكية_السعودية بمناسبة #اليوم_الوطني91. pic.twitter.com/SLenwPQm7n
وتشارك 4 أنواع من الطائرات الحربية في العروض الجوية السعودية هي "تايفون" و"تورنادو" وإف 15 إس" و"إف 15 سي"، بحسب بيان سابق لوزارة الدفاع السعودية.
وتحتفل السعودية في الـ 23 من سبتمبر/ أيلول من كل عام باليوم الوطني لتوحيد المملكة، الذي يعود تاريخه إلى عام 1932 ميلادية (1351 هجرية).
وفي ذلك التاريخ أصدر الملك عبد العزيز آل سعود مرسوما ملكيا بتغيير اسم "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" لتصبح المملكة العربية السعودية.
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