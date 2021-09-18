تطعيم كورونا... تسجيل أكثر من 17 ألف مواطن في حملة "معا نطمن" بـ 6 محافظات مصرية

أعلنت وزارة الصحة المصرية إطلاق حملة في 3 محافظات لحث المواطنين على التسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا والحصول عليه في نفس اليوم، وذلك بعدما سجلت 6 محافظات أخرى أكثر من 17 ألف مواطن على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح من خلال الحملة ذاتها والتي حملت اسم "معا نطمن".

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد إنه تم إطلاق الحملة في محافظات كفر الشيخ ، وبنى سويف والشرقية، بحسب بوابة الأهرام.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حملة التطعيم.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد مجاهد، إنه تم تسجيل 17 ألفا و345 مواطنا على موقع الحملة خلال عملها بمحافظات القاهرة والجيزة، والإسكندرية والفيوم والدقهلية والقليوبية.

ولفت مجاهد إلى أن الحملة التي انطلقت الأربعاء الماضي تستمر لمدة 10 أيام وتجوب جميع محافظات الجمهورية اعتبارا من الساعة 11 صباحا إلى العاشرة مساء.

ومن المقرر أن نتتقل الحملة غدا الأحد لتشمل محافظات الغربية والمنيا والإسماعيلية، فيما تجوب الإثنين محافظات دمياط وأسيوط وبورسعيد، على أن تنتقل الثلاثاء إلى المنوفية والسويس، والأربعاء في البحيرة وسوهاج، والخميس والجمعة والسبت في قنا والأقصر وأسوان على التوالي، بحسب مجاهد.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد سجلت أمس الجمعة، 588 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا و14 حالة وفاة.