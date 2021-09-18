البنك المركزي اليمني يقدم ورقة بعنوان: قرارات وإجراءات البنك وآثارها المتوقعة

قدم البنك المركزي اليمني ورقة عمل حول قرارات وإجراءات البنك وآثارها المتوقعة، أعدتها رجوان عبد الوهاب، في ورشة العمل التي نظمتها رابطة الاقتصاديين في عدن.

وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم السبت، أقيمت ورشة العمل، صباح اليوم، في قاعة سبأ بخورمكسر، تحت شعار (قراءة متعمقة لقرارات الحكومة والبنك المركزي وآثارها المتوقعة)، حيث احتوى جدول الأعمال على عدة أوراق، قدمها عدد من المشاركين من بعض الجهات الحكومية ورجال الأعمال وباحثين اقتصاديين.

وأشارت رجوان عبدالوهاب إلى القرارات والأهداف المعلنة التي وضعها البنك المركزي لغرض ضبط السياسات النقدية والوضع الاقتصادي في المناطق المحررة، خاصة بعد الانهيار المتسارع للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، حيث ركزت الورقة على شرح أهداف هذه القرارات.

© Sputnik . ahmed abdelwahab البنك المركزي اليمني

ومن أهم النتائج التي عرضت في ورقة العمل أن البنك المركزي يسعى من خلال جملة القرارات المعلن عنها مؤخراً، إلى تحقيق الاستقرار المالي والعودة بعجلة التنمية لمسارها الصحيح، رغم غياب العوامل المساعدة في ذلك.

وضمن أبرز التوصيات التي ذكرت في ورقة العمل، إيجاد تكاتف وتعاون جاد بين جميع القطاعات في المناطق المحررة وغيرها المعنية بالأمر، كي يتم تحقيق الاستقرار والعمل على إصلاح الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، وضرورة تشكيل لجان تنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، تضم جميع الأطراف ذوي العلاقة.