السيسي يبحث الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول في بلاده

وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بالاستمرار في جهود تحقيق الاستفادة المثلى من كل الموارد المائية المتاحة في بلاده.

وجاءت تصريحات السيسي خلال اجتماعه، اليوم السبت، مع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزراء الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسؤولين آخرين.

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مساء اليوم السبت، أن الاجتماع بحث الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول في تنمية الزراعات المطرية، وكذلك المشروع القومي لإنتاج البذور.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة العمل على منع إهدار المياه، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها في المناطق المطيرة على مستوى القطر المصري، عبر التوصل إلى أقصى كمية ممكنة للتخزين، خاصة في بعض مناطق البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء والساحل الشمالي.

واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهود الجارية، حاليا، بشأن إعادة تأهيل وصيانة الآبار القديمة ورفع كفائتها، إضافة إلى عمليات بناء السدود والحواجز للحفاظ على مياه الأمطار واستغلالها في تنمية الوديان والمراعي الطبيعية والزراعات المختلفة القائمة على مياه الأمطار.

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