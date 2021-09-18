دولة عربية تعلن حاجتها لمليون عامل مصري.. بشرى سارة 

أعلنت دولة عربية عن جاهزيتها لاستقبال مليون عامل مصري، من اليوم، وذلك على خلفية الاتفاقيات والعقود التي وقعت في العاصمة المصرية، القاهرة، بين البلدين.

© AP Photo / Felipe Dana قرارات جديدة تخص سفر العمالة المصرية إلى ليبيا ، مساء اليوم السبت، عن علي العابد، وزير العمل والتأهيل الليبي، إن بلاده جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعقود التي وقعت بين البلدين من قبل، في القاهرة.

وأفاد الوزير الليبي العابد بأن اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين، المصرية والليبية، قد وقعت عددا كبيرا من الاتفاقيات والعقود، تبلغ حوالي 19 مليار دينار ليبى، وذلك في ضوء الخطة التنموية الشاملة، التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

وأشار علي العابد، وزير العمل والتأهيل الليبي إلى أن الخطة التنموية الليبية تحتوي على البنية التحتية، بشكل كامل، وكذلك الطرق والإسكان والمرافق والصحة والكهرباء والنقل.

وذكر علي العابد أن هذه الاتفاقيات والعقود والمشروعات العملاقة في بلاده تحتاج إلى أيد عاملة مؤهلة ومدربة، وهي الأيدي الموجودة في مصر، مشيرا إلى أنه بحث مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة المصري، موضوع الربط الإلكتروني بين البلدين، الذي سيتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم بعدها فتح الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصرية.

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