فريق هندسي مصري يصل السودان الإثنين لتطوير ميناء وادي حلفا

يصل فريق هندسي مصري، إلى ميناء وادي حلفا شمالي السودان، بعد غد الإثنين، للمساعدة في تطوير وتأهيل الميناء الذي يعد ثاني أكبر موانئ البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، اليوم السبتـ إن مساهمة الوفد الهندسي المصري في تطوير الميناء تأتي في إطار اللقاءات المشتركة التي شهدتها الخرطوم والقاهرة مؤخرا بين القيادات العليا للبلدين.

وأضافت أن تلك اللقاءات بحثت العديد من المشروعات المشتركة بما في ذلك تطوير الميناء النهري الذي يربط بين البلدين.

ومن المقرر أن ينفذ الوفد الهندسي عملية تطوير وتأهيل النقل النهري بميناء وادي حلفا بالتنسيق مع وزارة النقل السودانية، بحسب المصدر ذاته.

ويضم الفريق المصري مجموعة من الشركات الهندسية والاستشاريين، ومن المقرر أن ينطلق من منطقة السد العالي جنوبي مصر إلى وادي حلفا يوم الإثنين عبر الباخرة سيناء بعد توقفها أكثر من 7 أشهر.

وسيقوم الوفد المصري، باستطلاع المجرى النهري، وذلك في إطار "تحسين المجرى الملاحي بين الموانئ السودانية والمصرية وتنشيط حركة النقل الدولي وزيادة أحجام وحمولات السفن العاملة بين السد العالي وميناء حلفا مما ينعكس في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".