زورق إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

أكد الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت، أن أحد الزوارق الإسرائيلية اخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة.

وأصدر الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت، بيانا نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، أكد من خلاله أنه "بتاريخ 17/9/2021 الساعة 8,30 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمدة 9 دقائق ولمسافة حوالي 370 مترا".

الجيش: زورق معاد خرق المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة



https://t.co/lRe7LmHIM3 — National News Agency (@NNALeb) September 18, 2021

وأضاف البيان العسكري اللبناني أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل".

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