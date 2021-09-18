النفط السورية تعلن عودة الغاز إلى خط الغاز العربي بعد إتمام إصلاحه

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني عودة الغاز إلى خط الغاز العربي بعد إتمام إصلاحه.

دمشق- سبوتنيك. وكانت وزارة النفط أعلنت صباح اليوم السبت بدء عمليات إصلاح خط الغاز العربي بعد أن تعرض لاعتداء إرهابي بمنطقة حران العواميد وتوقف إمداد الغاز إلى المنطقة الجنوبية وتوقف عدة محطات لتوليد الطاقة بالمنطقة.

في تصريح صحفي، تحدث وزير الكهرباء السوري غسان الزامل عن "إلقاء القبض على بعض الأشخاص المتورطين بهذا الاعتداء".

وأضاف أنه "سيتم التحقيق معهم لمعرفة ما إذا كانوا مدعومين من قبل بعض الدول التي تريد عرقلة اتفاق "خط الغاز العربي".

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