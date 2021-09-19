انقطاع تام للكهرباء في 3 محافظات عراقية

أعلنت مديرية توزيع كهرباء مدينة النجف العراقية، أمس السبت، عن حدوث انقطاع تام للتيار الكهربائي في المحافظة ومناطق قريبة منها.

ونقلت قناة السومرية، صباح اليوم الأحد، عن مديرية توزيع كهرباء النجف في بيان لها، أنه "في الساعة 22:50 حصل إطفاء تام في محافظة النجف الأشرف وجزء من محافظة الديوانية وجزء من السماوة، أيضا".

وأكد بيان المحافظة أنه "لا تعرف أسباب إطفاء أو انقطاع الكهرباء عن المحافظة، حتى الآن".

من جهته، أوضح الموقع الإلكتروني بغداد اليوم، أن ثلاث محافظات عراقية، وهي النجف وجزء من الديوانية وجزء من المثنى شهدت انقطاع تام للكهرباء، دون معرفة السبب.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت في الخامس من الشهر الماضي، أن أبراج الكهرباء في المنطقة الغربية من العراق، تتعرض لما وصفته بـ "هجمات ممنهجة"، تستهدف خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة، وهي الهجمات التي تتزامن مع هجمات مماثلة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية، التي طالت المنطقة الشمالية.

وأوضحت الوزارة أن تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية أصبح يأخذ طابعا ممنهجا في المناطق الشمالية والغربية، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو فصل المنظومة الوطنية للكهرباء، التي تربط المحافظات العراقية ببعضها وتعطيل مشروعات الوزارة واستنزاف مواردها.

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