بريطانيا تلغي تحذير السفر إلى دولة عربية

أفادت وسائل إعلام محلية، أمس السبت، بأن الحكومة البريطانية رفعت تحذير السفر إلى إحدى الدول العربية.

© AFP 2021 / Niklas Halle'n بريطانيا تدرس تخفيف قواعد السفر الخاصة بكورونا ، مساء أمس السبت، أن الحكومة البريطانية ألغت تحذير السفر إلى المملكة الأردنية، والذي كان للضرورة القصوى فحسب، في الوقت الذي عملت فيه تلك الحكومة على تخفيف قيود السفر.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، أول أمس الجمعة، عن إجرائها تسهيلات كبيرة في قواعد السفر الدولي، ومنها رفع 8 دول من قائمتها الحمراء الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهي: تركيا وباكستان وجزر المالديف ومصر وسريلانكا وسلطنة عمان وبنغلاديش وكينيا، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكدت الحكومة البريطانية أنه سيتم تخفيف إجراءات الاختبار للوافدين الملقحين بالكامل إلى إنجلترا من تلك الدول الثمانية، والذين لن يضطروا إلى إجراء اختبار "كوفيد-19" قبل السفر، لكنهم سيظلوا في حاجة إلى اختبار بعد الهبوط.

وتأتي تلك التسهيلات البريطانية استجابة لشكاوى المسافرين وشركات الطيران من أن لوائح المملكة المتحدة التي تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا كانت "مرهقة وغير فعالة".

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