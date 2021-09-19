الجزائر... نفوق أكثر من 6000 سمكة بسبب ظاهرة لم تحدث منذ ربع قرن

كشف مسؤولون في الجزائر أن السر وراء نفوق أكثر من 6000 سمكة من فصيلة "الشبوط الفطري" في سد بوكردان هو ظاهرة لم تحدث منذ 25 عاما.

وقال مدير سد بوكردان في مدينة تيبازة، محمود بوينون، في تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية، أمس السبت، إن السمك نفق نتيجة تعرض السد للجفاف بسبب درجة حرارة قياسية.

وأضاف أن الحرارة الشديدة أدت إلى نقص الأكسجين في الماء، وعدم قدرة السمك على التنفس.

وتابع بوينون موضحا أن سد بوكردان لم يشهد جفافا كهذا منذ عام 1996.

كما أكد مدير سد بوكردان أن استغلاله في مياه الشرب كان سببا إضافيا في نفوق الأسماك.

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