حماس: عملية سجن جلبوع ستبقى دليلا على هشاشة أمن إسرائيل

وجهت حركة حماس، اليوم الأحد، التحية والتقدير للأسرى الفلسطينيين الستة الذين نجحوا في الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي، رغم إعادة اعتقالهم.

ونقلت وكالة شهاب، صباح اليوم الأحد، عن المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، في تصريح صحفي، أنه "رغم إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية (سجن جلبوع)، ستبقى هذه العملية دليلا دامغا على هشاشة وضعف المنظومة الأمنية الصهيونية وعدم صمودها أمام إرادة المقاتل الفلسطيني".

وأكد قاسم أن "ما فعله الأسرى الستة كان بطولة عظيمة وجهادا كبيرا وإنجازا عظيما سيسجل بأحرف من نور في سجل جهاد ونضال شعبنا الفلسطيني".

وشدد المسؤول في الحركة على أن كتائب القسام، الذراع العسكرية للحركة، على عهدها ووعدها بأن يكون الأسرى الفلسطينيين الستة على رأس صفقة التبادل، وأن يخرجوا مرفوعي الرأس من السجون الإسرائيلية، وأن "يفتح السجان الصهيوني بنفسه أبواب زنزانتهم"، مشيرا إلى أن العمل على تحرير الأسرى سيظل على رأس أولويات المقاومة.

في سياق متصل، أكد الجيش الإسرائيلي وضع منظومة "القبة الحديدية" في منطقة غلاف غزة، على أهبة الاستعداد، تخوفا من إطلاق القذائف والصواريخ من قطاع غزة، بعد اعتقال الأسيرين الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع، أيهم كمامجي ومناضل نفيعات، فجر اليوم.

واعتقلت القوات الإسرائيلية، ليلة السبت، آخر أسيرين من الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع في وقت سابق من هذا الشهر، وهما مناضل نفيعات وأيهم كمامجي، في مدينة جنين بالضفة الغربية، مما وضع حدا للمطاردة.

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وكان الجيش الإسرائيلي يواصل، لليوم الرابع عشر على التوالي، عمليات البحث والتقصي وراء الأسيرين، بعد تمكنه من إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفارين من جلبوع من خلال حفر نفق إلى خارج أسوار السجن.

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واعتقلت السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، 4 من 6 أسرى كانوا قد هربوا من سجن جلبوع الشديد التحصين، عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن في عملية أسطورية.

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