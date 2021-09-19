عملية القبض على آخر أسيرين هاربين من سجن جلبوع الإسرائيلي.. فيديو وصور

تداولت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأحد، لقطات فيديو توثق عملية إلقاء الجيش الإسرائيلي القبض على آخر أسيرين فلسطينيين من الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع في السادس من الشهر الجاري.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية كان، صباح اليوم الأحد، لقطات فيديو أوضحت أنها تعود لعملية اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين من الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، وجرت العملية الليلة الماضية في مدينة جنين بالضفة الغربية.

המידע המודיעיני שהוביל לבית בג'נין, ההטעיה של צה"ל והמעצר של הימ"מ – כל הפרטים על לכידת שני המחבלים האחרונים שנמלטו מכלא גלבוע | הדיווח של @ItayBlumental pic.twitter.com/T17whoZwlG — כאן חדשות (@kann_news) September 19, 2021

وأكد الجيش الإسرائيلي أن عملية القبض على الأسيرين أيهم كمامجي ومناضل نفيعات، قد أديرت بالتنسيق بين الشاباك و"لواء مناشيه" (منطقة ⁧جنين⁩)، بحضور جميع قادة المنطقة الوسطى الإسرائيلية في غرفة العمليات الخاصة بالعملية.

תיעוד מעצרם של שני המחבלים בג׳נין. נעצרו ללא התנגדות, ויחד איתם גם שני סייענים שעזרו להם pic.twitter.com/28fEgSvzeh — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) September 18, 2021

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن قوات من الجيش الإسرائيلي حاصرت منزلا في مدينة جنين، وطالبت سكانه بالخروج منه قبل وقت قصير من ورود أنباء عن الاعتقالات.

שחלילה לא נפלה את שני האסירים האחרונים מארבעת חבריהם גם הפעם הפוטושופ עבד שעות נוספות והתמונות שלאחר המעצר נראות מלבבות #نفق_الحرية pic.twitter.com/61EI8JZAqV — אלעד זיני - Elad Zini (@Generalzini) September 19, 2021

وجاء اعتقال الأسرى وسط تقارير لسكان منطقة جنين عن اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من حاجز الجلمة، ليل السبت.

רדיו אשקלון מברך את כוחות הביטחון על תפיסתם של שני האסירים המחבלים הנמלטים.

ישר כוח - יש לנו על מי לסמוך 🇮🇱 pic.twitter.com/gIAmaDdW0g — רדיו אשקלון (@7FoJU7JfWpjtEYm) September 19, 2021

وكان الجيش الإسرائيلي يواصل، لليوم الرابع عشر على التوالي، عمليات البحث والتقصي وراء الأسيرين، بعد تمكنه من إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفارين من جلبوع من خلال حفر نفق إلى خارج أسوار السجن.

תם המצוד אחר המחבלים מכלא גלבוע • כל הפרטים על הלכידה הלילית ודובר צה"ל בהתייחסות ראשונה אצל @efitriger | הצטרפו לשידור החי >> https://t.co/fDxZPwSrgO

(תיעוד התפיסה. צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/YV86MbSxyN — גלצ (@GLZRadio) September 19, 2021

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واعتقلت السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، 4 من 6 أسرى كانوا قد هربوا من سجن جلبوع الشديد التحصين، عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن في عملية أسطورية.

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