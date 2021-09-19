طالب يلجأ إلى الشرطة لإقناع والده بعدم إجباره على دراسة نفس تخصصه

لجأ طالب يبلغ من العمر 17 عاما، إلى الشرطة في بلده، لإقناع والده بعدم إجباره على دراسة نفس تخصصه الذي يعمل فيه.

وقالت شرطة دبي في بيان إن الطالب ووالدته لجآ إلى قسم حماية الطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بها بغرض إقناع والده بالعدول عن فكرة إجباره على إعادة الثانوية العامة للحصول على درجات تؤهله للدراسة في ذات الكلية التي تخصص فيها.

ونقل البيان عن الطالب قوله إن والده شخص ناجح في مجال عمله وكان يطمح بأن يحذو حذوه في الدراسة والعمل، لكنه لم يتمكن من الحصول على مجموع في الثانوية العامة يؤهله لدخول الكلية ذاتها، رغم اجتهاده في الدراسة.

وأوضح البيان أنه تم التواصل مع الأب وإقناعه بضرورة احترام حق ابنه في التعبير عن الرأي، وتحديد مصيره في الدراسة والعمل، مشيرا إلى أن الأب تفهم هذا الحق واحترم رغبة ابنه في استئناف دراسته وفقا لاختياره.

ووفقا للبيان، فإن الطفل وفقا للقانون الإماراتي هو كل إنسان ولد حيا ولم يبلغ الـ 18 من عمره.

وتنص المادة 12 من القانون على حق الطفل في التعبير عن رأيه بحرية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وبما يتفق مع النظام العام والآداب العامة والقوانين السارية في الدولة واتخاذ قرارات شخصية طالما لا تمسه والآخرين بضرر.