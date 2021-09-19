إسرائيل في الذكرى 43 لـ"كامب ديفيد": الاتفاقية غيرت معالم المنطقة

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن اتفاقية كامب ديفيد غيرت معالم المنطقة.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، تغريدة جديدة لها، ظهر اليوم الأحد، أكدت من خلالها أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية أنهت حالة العداء بين البلدين وغيرت معالم المنطقة.

٤٣ عاما على مفاوضات كامب ديفيد التي جمعت بين الرئيس ال🇪🇬 انور السادات ورئيس الوزراء ال🇮🇱 مناحيم بيغن. افضت الى اول اتفاقية سلام انهت حالة العداء بين البلدين وغيرت معالم المنطقة بفضل القيادة الحكيمة والشجاعة التي تحلى بها الزعيمان وفتحت الباب امام دول اخرى للانضمام pic.twitter.com/B7jBiu9z5t — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 19, 2021

وعزت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية التوقيع على تلك الاتفاقية إلى القيادة الحكيمة والشجاعة التي تحلى بها الزعيمان، الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، ورئيس الوزراء الراحل، مناحم بيغين.

وأفادت الخارجية الإسرائيلية بأن اتفاقية السلام مع مصر فتحت الباب أمام دول أخرى للتطبيع مع بلادها، وذلك احتفالا بمرور 43 عاما على مفاوضات كامب ديفيد، التي جمعت السادات وبيغين، بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر.

ويذكر أن اتفاقية كامب ديفيد قد وقعها الرئيس المصري، أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مناحم بيغين، في 17 سبتمبر/أيلول 1978.

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