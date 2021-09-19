السعودية ترسل 5 مولدات لإنتاج الأكسجين إلى تونس... صور

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن طائرة إغاثية ضمن الجسر الجوي السعودي قد وصلت إلى تونس، وذلك للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، وصلت الطائرة أمس السبت إلى تونس، حيث كانت تحمل على متنها 5 مولدات للأكسجين عالية الجودة سيتم توزيعها على 5 مستشفيات تونسية.

وصول طائرة إغاثية إلى تونس تحمل على متنها خمسة مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا.https://t.co/1RJRlwjT2q#واس_عام pic.twitter.com/VkAhoGcumw — واس العام (@SPAregions) September 19, 2021

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة التونسي علي مرابط، الذي كان على رأس مستقبلي الطائرة، أن هذه الدفعة الجديدة من المساعدات من شأنها أن تحل معضلة كبيرة تعاني منها تونس في مقاومتها لجائحة كورونا المستفحلة وهي توفير الأكسجين لمحتاجيه من المرضى.

وأشار إلى أن المساعدات السابقة التي تضمنت لقاحات وأجهزة تنفس وغيرها ساعدت في معالجة الإصابات المرتفعة في المستشفيات التونسية، وأن هذه الدفعة الجديدة تأتي للمساعدة في التعامل مع المرض على المدى البعيد.

وأوضح أن هذه المولدات ذات المميزات العالية التي يمكن أن تبقى في الخدمة لمدة تصل إلى 15 سنة لن تسهم في المساعدة الحالية في التعامل مع مرضى كورونا فحسب بل من شأنها أن تخدم المنظومة الصحية في تونس بشكل عام.

كما أعرب عن شكره للمملكة، مؤكدا أن الشعب التونسي لن ينسى هذه الوقفة الإنسانية التاريخية مع تونس.

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