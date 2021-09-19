نادي الأسير الفلسطيني: عشرات الأسرى في سجون إسرائيل يتعرضون للتنكيل

كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أنّ عشرات الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل يتعرضون للتنكيل والقمع، على خلفية فرار 6 أسرى من سجن جلبوع قبل أن تتمكن السلطات الإسرائيلية من إعادة اعتقالهم.

رام الله- سبوتنيك. وقال النادي، في بيان: "العشرات من الأسرى يعانون من آثار عمليات القمع التي تعرضوا لها بعد عملية نفق الحرّية، وتحديدًا من جرى نقلهم من سجن جلبوع، علاوة على الأسرى الذين تم نقلهم وعزلهم وتوزيعهم على بقية الغرف، وغالبيتهم من أسرى الجهاد الإسلامي".

وذكر البيان أنّ "عددا من الأسرى يواجهون التّحقيق حتّى اليوم، وهناك قلق كبير على مصيرهم، كما أنّه ووفقًا للمتابعة فإنّ الأسرى الذين تم نقلهم من قسم (3) في سجن "جلبوع" إلى سجن "شطه"، تعرضوا لعمليات قمع عنيفة، وهناك إصابات بين صفوفهم، وهم بحاجة إلى متابعة قانونية، وصحية عاجلة".

وشدد نادي الأسير على أن "معركة الأسرى، لم تنتّه وهي مستمرة، لا سيما أن هناك مجموعة من الأسرى يواصلون معركة الإضراب عن الطعام أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ (67) يومًا، ومقداد القواسمة منذ (60) يومًا، وعلاء الأعرج منذ (42) يومًا، وهشام أبو هواش منذ (34) يومًا، ورايق بشارات منذ (29) يومًا، وشادي أبو عكر منذ (26) يومًا".

ودعا نادي الأسير الفلسطيني "كافة المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة بمتابعة الجرائم والانتهاكات التي نفذّتها إدارة سجون الاحتلال مؤخرًا، والتي تُشكّل امتدادًا لجملة الانتهاكات اليومية التي يواجهها الأسرى في سجون الاحتلال".

يذكر أنه يوم الاثنين السادس من أيلول/سبتمبر تمكن ستة أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة عبر نفق جرى حفره في أسفل حمام الزنزانة امتد إلى خارج السجن لكن السلطات الإسرائيلية تمكنت بعد خمسة أيام من البحث القبض على أربعة منهم فيما اعتقلت الأسيرين المتبقيين الليلة الماضية.