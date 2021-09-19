وزير الاقتصاد الليبي يشدد على أهمية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع مصر

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا سلامة الغويل، إن مذكرات التفاهم الموقعة بين ليبيا ومصر بلغ عددها 13 اتفاقية و6 عقود تنفيذية.

وأضاف الغويل في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الاتفاقيات والعقود الموقعة تستمد قوتها وأهميتها من تحقيقها للتكامل الاقتصادي بين ليبيا ومصر، وأن هذه الخطوة تحفز الشركات لتطوير قدرتها التنافسية والارتقاء بالتركيب المهاري لقوة العمل الليبية في إطار الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال البنية التحتية ومشروعات إعادة الإعمار.

وأوضح الوزير الليبي أن التعاون سينجم عنه استقرار اقتصادي للبلدين. مشددا على أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين ليبيا ومصر في المجالات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق التعاون بين البلدين.

ومضى بقوله: "إن العلاقات الليبية- المصرية متينة وراسخة تستند إلى رؤية وإرادة مشتركة من القيادة السياسية في البلدين، التي ستعززها الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوثيقة، وهي شراكة استراتيجية ستشهد تطورا مهما في مختلف المجالات الحيوية".

وتضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية.

وتم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية للتعاون في المجال الزراعي، والحجر الزراعي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، وفي مجال أمن الطيران المدني.

كما تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التلوث البحري وآثاره، والتعاون في مجال البحث والإنقاذ البحري وغيرها من المجالات.

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