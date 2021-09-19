وزير دفاع أنصار الله: الانتصارات كسرت شوكة العدو الذي أصبح يعيش آخر مراحله

قال وزير الدفاع التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إن "الانتصارات كسرت شوكة العدو الذي أصبح يتهاوى ويعيش آخر مراحله"، مشيدا ببطولات الجيش واللجان التابعة لأنصار الله ومواقفهم الإنسانية.

وأوضح العاطفي، خلال زيارته إلى القوات التابعة لأنصار الله في جبهة العلم بمحافظة الجوف، أن "الانتصارات المحققة كانت ثمرة من ثمار الإعداد الدقيق خلال مراحل التجهيز للمعركة الهجومية التي أصابت العدو بالذعر والهوان"، مؤكدا أن الغزاة في موقف ضعيف، وأصحاب الحق هم الأقوياء على تراب وطنهم، وذلك حسب " قناة المسيرة " اليمنية.

وأضاف أنه "من المستحيل على اليمنيين بتاريخهم النضالي، والحضاري، أن يقبلوا بالغزاة والمحتلين، مهما كانت قدرات العدو"، مشيرا إلى أن الانتصارات في مارب، تجسد إرادة الشعب اليمني الذي قدّم وما يزال التضحيات حتى تحرير كل مناطق اليمن من الغزاة المستعمرين.

وتستمر منذ 2015 مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية وجماعة أنصار الله، حيث تسعى الحكومة اليمنية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون، من بينها العاصمة صنعاء.

وأدت المعارك لمقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين لمساعدات إنسانية عاجلة بحسب الأمم المتحدة. وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

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