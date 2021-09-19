الدبيبة يشكل لجنة لحل مشاكل الليبيين في مصر

وجه رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، بتشكيل لجنة لرصد المشاكل التي تواجه أبناء الجالية الليبية في مصر والعمل على سرعة حلها.

وبدأت اللجنة التي يرأسها وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة إبراهيم الغويل، اليوم الأحد، في مهام عملها، بحسب بيان من الوزارة، وصل "سبوتنيك" نسخة منه.

وزار الغويل الملحق الثقافي والأكاديمي الليبي بالقاهرة للوقوف على المشكلات التي تواجه الطلاب الليبيين في مصر وسبل حلها بشكل عاجل، يرافقه أعضاء اللجنة المكلفة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

والتقى الغويل مع أعضاء اللجنة لعرض الحلول والمقترحات التي تهدف إلى حل المشكلات التي يواجهها الطلاب الليبيون في مصر.

ومن المقرر أن يشمل عمل اللجنة باقي الشرائح من الليبيين لبحث الصعوبات التي يعانون منها ووضع الحلول لها.

وكان الدبيبة قد التقى أمس الأول (الجمعة)، عددا من أفراد الجالية الليبية لدى زيارته للقاهرة.

وبحسب منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية على فيسبوك، تناول اللقاء بعض المشاكل التي تواجه الطلاب في مصر، لا سيما تلك المتعلقة بإجراءات الإقامة والمنح الدراسية ورسوم الدراسة.

كما التقى الدبيبة عددا من الليبيين الذين يتلقون العلاج في مصر، واستمع لبعض الصعوبات التي يواجهونها، موجها الأطراف المعنية بحلها.

والأربعاء الماضي، بدأ رئيس الحكومة الليبية زيارة للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، ووقع مع الجانب المصري 14 مذكرة تعاون و6 عقود لتنفيذ مشاريع في ليبيا.