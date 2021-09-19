أول فيديو للأسيرين كممجي ونفيعات بعد 3 ساعات من فرارهما من سجن جلبوع

نشرت قناة عبرية، مقطع فيديو قالت إنه يظهر الأسيرين الفلسطينيين مناضل نفيعات وأيهم كممجي، بعد 3 ساعات من هروبهما رفقة 4 آخرين من سجن جلبوع شديد الحراسة.

وبحسب الفيديو الذي بثته القناة "13" شوهد الإثنان يحملان حقائبهما يمشيان سويا في قرية الناعورة (قرية عربية داخل إسرائيل)، على بعد بضعة كيلومترات شمال سجن جلبوع، بعد 3 ساعات من فرارهما منه.

واعتقل نفيعات وكممجي، فجر اليوم الأحد، حيث كانا يختبئان داخل شقة شرق مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت القناة: "تم تصوير الإثنين، اللذين كانا في مسجد قريب من قبل، وهما يسيران باتجاه سيارة يبدو أنهما تمكنا من خلالها من الوصول إلى منطقة جبل القفزة في مدينة الناصرة شمال إسرائيل، وهي المنطقة ذاتها التي تم القبض فيها على الأسيرين يعقوب محمود قادري ومحمد العارضة، بعد 5 أيام من الهروب.

وبحسب القناة فإن أحد الأسرى اللذين تم القبض عليهما في جنين مكث حتى الليلة الماضية في مخيم جنين للاجئين - المكان الأكثر أمانا بالنسبة له حيث كان يحميه العشرات من السكان المسلحين، ولكن بطريقة ما تم إقناعه بالمغادرة إلى شرق المدينة، حيث ضُبط هناك مع صديقه الهارب.

وفي السادس من الشهر الجاري تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة شمال إسرائيل، عبر نفق حفروه بأدوات المطبخ، وتمكنت أجهزة الأمن الإسرائيلية من إعادة اعتقال 4 منهم خلال الأسبوع الماضي، فيما تم اعتقال الأخيرين في وقت مبكر من صباح اليوم.

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