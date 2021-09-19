بعد مصر... ليبيا تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى دولة عربية

أعلنت الخطوط الجوية الليبية، اليوم الأحد، استئناف رحلاتها الجوية إلى دولة عربية، وذلك بعد إعلان استئناف الرحلات مع مصر.

وقالت في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك": "زبائننا الكرام يسرّنا الإعلان عن استئناف رحلاتنا الجوية (ذهابا وإيابا ) إلى تونس مطار قرطاج ابتداءً من 22 سبتمبر (أيلول) 2021".

وحددت الخطوط الجوية الليبية، بروتوكولا صحيا للتنقل بين ليبيا وتونس داعية مواطني البلدين إلى الالتزام به، بما في ذلك ضرورة إبراز الوافدين لشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لفيروس كورونا قبل السفر لمدة لا تتجاوز 72 ساعة، ويستثنى من هذه الإجراءات الأطفال دون سن 12.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أنه تم الاتفاق مع مصر على إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار القاهرة الدولي بحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وجاء في بيان الحكومة الليبية، أن هيئة الطيران المدني في كلا البلدين، اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مطارات (معيتيقة - مصراته - بنينا) ومطار القاهرة الدولي اعتبارا من التاريخ المذكور.

ويأتي ذلك عقب الزيارة التي أجراها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال الأيام الماضية لمصر، حيث تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين البلدين.