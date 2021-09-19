إثيوبيا والمغرب يوقعان اتفاقا لإنشاء مجمع أسمدة بأكثر من 6 مليارات دولار

وقعت إثيوبيا والمغرب اتفاقا لإنشاء مجمع أسمدة متكامل تزيد تكلفته عن 6 مليارات دولار في مدينة دير داوا شرقي البلاد.

وجاء الاتفاق بين مجموعة OCP (مغربية حكومية)، العاملة في تعدين صخور الفوسفات وبين حكومة إثيوبيا، بحسب الوكالة الرسمية الإثيوبية (إينا).

وتم التوصل إلى الاتفاق خلال زيارة وزير المالية الإثيوبي أحمد شايد إلى المغرب خلال الأيام الأخيرة.

ومن المتوقع أن يضخ المشروع في مرحلته الأولى استثمارات تقدر بـ 2.4 مليار دولار أمريكي، وفي المرحلة الثانية 3.7 مليار دولار.

وتخطط المغرب وإثيوبيا أن يصل إنتاج الأسمدة في إطار المشروع إلى 3.8 مليون طن سنويا.

وتقول أديس أبابا، إن المشروع سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات إثيوبيا المتزايدة من الأسمدة، لاسميا اليوريا.

ومن المقرر أن يستخدم مجمع الأسمدة الغاز الإثيوبي وحمض الفوسفوريك المغربي، بحسب المصدر ذاته.