قرار جديد من الأردن بشأن دخول وخروج الطلاب العراقيين

أصدرت وزارة الداخلية الأردنية، أمس الأحد، قرارا جديدا بشأن دخول وخروج الطلاب العراقيين الملتحقين بجامعات ومعاهد أردنية.

وقررت الداخلية الأردنية السماح بدخول وخروج الطلبة العراقيين برا بسياراتهم الخاصة، حسبما أفادت وكالة "عمون" الأردنية.

من جانبها، عبرت السفارة العراقية في عمان عن تقديرها للقرار، وقالت في بيان: "إن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي عقد اجتماعا موسعا مع وزير الداخلية في المملكة مازن الفراية، بحضور السفير العراقي بعمان حيدر العذاري والوفد المرافق له، تم خلاله التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في المجال الأمني بين الوزارتين والعمل على رفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات كافة".

وتابع البيان "على هامش الاجتماع واستجابة لطلب السفارة العراقية الذي نقله الوزير عثمان الغانمي لنظيره الأردني، قرر الوزير الفراية السماح للطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الأردنية ممن لديهم إقامات سنوية بالدخول إلى المملكة والخروج منها برا وبسياراتهم الخاصة عبر منفذ طريبيل – الكرامة، وضمن الشروط الصحية المعتمدة".

وفي وقت سابق، أعلن الأردن أنه جرى الاتفاق مع الجانب العراقي على بدء دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي العراقية.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قال وزير النقل الأردني وجيه عزايره في بيان صحفي، إنه جرى الاتفاق على بدء دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي العراقية بعد المتابعة والتنسيق مع الجانب العراقي.