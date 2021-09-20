فلسطينيان ينجحان في تحويل طائرة بيونغ 707 عملاقة إلى مطعم وصالة أفراح... صور

يستعد الشقيقان خميس وعطا الله الصيرفي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية لوضع اللمسات الأخيرة على طائرة بيونغ 707 عملاقة، ليس للإقلاع بها وإنما لتكون مطعم وصالة أفراح في مشروع هو الأول من نوعه في فلسطين.

الحلم بدأ عام 1999 عندما رأى التوأم فكرة مشابهة في إحدى الدول العربية، فبدآ البحث عن طائرة خارجة عن الخدمة فوجداها في إسرائيل وأجريا مفاوضات مع مالكها، ويقول خميس الصيرفي مدير المشروع لقد كلفت 150 ألف دولار مع أجرة نقلها في ذلك الوقت وكان من المقرر أن يفتتح المطعم لكن اندلاع انتفاضة الأقصى سنة 2000 والظروف الاقتصادية منعتنا من تحقيق هذا الحلم، ونحن اليوم بعد 20 عاما نحول الحلم إلى حقيقة ونستعد لافتتاح مشروعنا في وقت قريب.

© Sputnik . Ajwad Jradat مطعم وصالة أفراح على متن طائرة "بوينغ 707" في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 20 سبتمبر 2021

الفلسطينيان طلقا على مشروعهما اسم مطعم وكوفي شوب الطائرة الفلسطينية الأردنية، وستكون جاهزة بغضون 60 يوما للافتتاح، وقد استطاعا مع فريق مختص من تفكيك ما بداخلها من معدات وتحويلها إلى مقاعد للزوار، وكذلك فقد جعلا الطائرة مائلة لتوحي لعملية الإقلاع، وأما النوافذ فبيقت كما هي ومقصورة القيادة فقد جهزت لاستقبال الزوار وأخذ الصور التذكارية. ويقول عطالله الصيرفي صاحب المشروع، لقد جلبنا سلما للصعود من مطار بن غوريون وسنقوم بزراعة الأشجار في هذه المنطقة السياحية وكذلك جلب ألعاب ترفيهية للأطفال وصنع مسبح كبير بجانب الطائرة لزيادة إقبال الزوار إلى مطعمنا.

وعن نجاح المشروع يقول خميس إنهما يتوقعان نجاح كبير خاصة وأن هذا المشروع الأول من نوعه في فلسطين ويقام في منطقة الباذان وهي منطقة سياحية يقصدها الفلسطينيون من كل مكان، وكذلك فإن فكرة أن تجلس في مطعم طائرة هي فكرة غريبة وجذابة، ولقد وضعنا معظم التجهيزات، وكذلك فإن كثيرا من الفلسطينيين لم يركبوا الطائرة سيأتون إلى هنا ليشعروا بالإقلاع ولكن في مخيلتهم، وأما الطعام المقدم فسيكون متنوعا من الوجبات السريعة وغيرها من الأكلات المعروفة وسيقدم من خلال مضيفات يرتدين ملابس الطيران إلى 130 زائر تقريبا داخل الطائرة.

© Sputnik . Ajwad Jradat مطعم وصالة أفراح على متن طائرة "بوينغ 707" في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 20 سبتمبر 2021

التوأمان الصيرفي معروفان باهتمامهما بالمشاريع الغريبة، ويشعران بالتميز في إقامة مثل هذه المشاريع ويأملان في نجاح مشروع الطائرة واضافة مرافق جديدة، ويتطلعان الى يوم الافتتاح الذي طال أكثر من 20 عاما لتحقق حلمها هذا العام.