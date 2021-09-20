انقطاع التيار الكهربائي يعرقل انطلاق جلسات الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة

عرقل انقطاع ​التيار الكهربائي​ نهائيا عن ​قصر الأونيسكو​ انطلاق جلسة مجلس النواب برئاسة نبيه بري، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب ​قاسم هاشم​، إن "الجلسة لم تلغَ حتى الآن وهناك محاولة لتأمين ​الكهرباء​ وقد تنقل الجلسة إلى مقر ​مجلس النواب​ في ​ساحة النجمة​، إذا كان التيار الكهربائي متوفراً".

وأكد في حديث تلفزيوني، بحسب موقع "النشرة" أنه "من الضروري إعطاء فرصة للحكومة، ولطالما كان ​البيان الوزاري​ لإظهار النوايا".

وبحسب مواقف الكتل البرلمانية ستنال الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي الثقة بحدود 100 صوت، فيما سيحجب الثقة عن الحكومة تكتل "الجمهورية القوية" وعدد من النواب المستقلين.