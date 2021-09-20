نتانياهو ساخرا من بايدن: غط في النوم خلال لقاء بينيت

سخر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتانياهو من الرئيس الأميركي جو بايدن، مشيرا إلى أنه "نام" في أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

ونادى صوت قرب نتانياهو: "أتعرف.. بينيت التقى بايدن". في تسجيل مصور نشره نتانياهو على صفحته بموقع "فيسبوك"، أمس الأحد.

ورد نتانياهو قائلا: "سمعت عن ذلك. سمعت أن بايدن كان مركزا للغاية أثناء هذا الاجتماع لدرجة أن النوم غلبه من شدة الموافقة (على ما قاله بينيت)"، وترك نتانياهو رأسه تسقط سريعا كما لو كان يحاكي شخصا يغلبه النوم.

وحاكى نتانياهو (71 عاما)، وهو رئيس حزب الليكود اليميني، إلى حد بعيد نفس نهج سلف بايدن، الجمهوري دونالد ترامب، الذي لطالما سخر من الرئيس الحالي عندما كان مرشحا انتخابيا ولقبه بـ"جو النعسان".

وشكلت إشارة نتانياهو إلى لقاء بايدن جزءا صغيرا من مقطع مصور مدته 26 دقيقة تطرق فيه إلى مجموعة متنوعة من القضايا السياسية، لكنها تصدرت عناوين الأخبار على مواقع إخبارية إسرائيلية، اتهم العديد منها نتانياهو بالسخرية من بايدن.

وحلت حكومة جديدة من أحزاب يسارية ووسطية ويمينية وعربية بقيادة بينيت في يونيو محل إدارة نتانياهو، الذي يعتبر الزعيم الإسرائيلي صاحب المدة الأطول في البقاء بسدة الحكم، والذي أصبح اليوم محسوبا على المعارضة.

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