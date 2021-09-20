واشنطن: ليبيا جاهزة للانتخابات من الناحية الفنية

أشادت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الاثنين، بانتهاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من وضع جميع الترتيبات الفنية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

واعتبرت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن انتهاء المفوضية من كافة الترتيبات هو "تأكيد إضافي على أن ليبيا والليبيين جاهزون للانتخابات من الناحية الفنية".

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت عن انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج مع نهاية يوم الجمعة المقبل الموافق 17 سبتمبر/ أيلول الجاري في الساعة 11:59 مساء بتوقيت ليبيا.

نهنئ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على استمرارها في وضع جميع الترتيبات الفنية لإجراء انتخابات ناجحة في 24 ديسمبر. وهذا تأكيد إضافي على أن #ليبيا والليبيين جاهزون للانتخابات من الناحية الفنية. https://t.co/8ntDDaUCGM — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) September 20, 2021

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).

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