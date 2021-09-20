سوريا: نحتفظ بحقنا في الرد على الممارسات العدائية التركية

أعلنت سوريا احتفاظها بحقها في "الرد على الممارسات العدائية التركية وتحميل "النظام التركي" كامل المسؤوليات القانونية والسياسية والمالية عنها"، داعية مجلس الأمن لاتخاذ موقف واضح بهذا الخصوص.

ونشرت الخارجية السورية على موقعها على الإنترنت تصريحا لمصدر مسؤول تابع لها بأن: "سوريا تحتفظ بحقها الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنية السورية ومبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق في الرد على الممارسات العدائية التركية ووضع حد لها وتحميل النظام التركي كامل المسؤوليات القانونية والسياسية والمالية التي تفرضها مبادئ القانون الدولي ذات الصلة".

وأضافت الخارجية "سوريا تدين الممارسات التركية العدائية وانتهاكاتها لأراضيها وتعتبرها عملاً عدوانياً وخرقا لسيادتها واستقلالها وجزءاً من السياسات العدوانية التي ينتهجها النظام التركي منذ أكثر من عشر سنوات".

المصدر قال: "إن سوريا تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الممارسات العدائية للنظام التركي وبما يتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع مع سوريا والتي تؤكد على احترام سيادتها واستقلالها وسلامتها ووحدة أراضيها".

يذكر أن القوات التركية قامت أمس الأحد بقصف مدينة تل تمر بمحافظة الحسكة مخلفة أضرارا مادية.