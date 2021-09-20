رئيس الإمارات يتلقى رسالة شكر من نظيره الإيراني

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن شكره لنظيره الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على تهنئة الأخير له بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية إيران.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الاثنين، إن الرئيس الإماراتي تلقى رسالة شكر جوابية من رئيسي.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في تنمية العلاقات بين طهران و أبوظبي ولاسيما في الجانب الاقتصادي، في ظل الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي يمتلكها البلدان.

وعبر الرئيس الإيراني كذلك عن تقديره واحترامه لمضمون رسالة التهنئة الموجهة من الرئيس الإماراتي، وتمنى له دوام الصحة والعافية، بحسب الوكالة.

وكان رئيس غرفة التجارة الإيرانية الإماراتية المشتركة، فرشيد فرزانكان، كشف في وقت سابق عن قيمة التبادل التجاري المتوقع بين طهران وأبو ظبي في نهاية العام الحالي.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات فرزانكان خلال مراسم إزاحة الستار عن كتاب "دليل التجارة والأعمال في الإمارات"، والتي قال فيها: "في ضوء التقديرات والتوافقات الثنائية، ستبلغ قيمة التبادل التجاري بين طهران وأبوظبي، 20 مليار دولار بنهاية العام الحالي". وأوضح فرزانكان أن قيمة التجارة بين البلدين تبلغ حاليا 15 مليار دولار.

يمكنك متابعة المزيد عن أخبار إيران من سبوتنيك.