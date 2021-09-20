دار أزياء إيطالية تعتزم إطلاق ناطحة سحاب بقيمة 545 مليون دولار في دبي

وقال حسين سجواني مالك دار "كافالي" ورئيس مجلس إدارة "داماك" السابق في بيان: "هذا فصل مثير بالنسبة لعلامة الأزياء الإيطالية الشهيرة، ويسعدني أن أطلق برج كافالي قبل أيام قليلة فقط من أسبوع الموضة في ميلانو لإبراز الميلاد الجديد لأسطورة الموضة"، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف أن المشروع الذي يتكلف عدة ملايين كان "امتدادا سهلا لرؤية (كافالي) لما وراء الأنماط والملابس وعروض الأزياء المثيرة".

يذكر أن مؤسس داماك حسين سجواني أنقذ في وقت سابق "كافالي"، التي مقرها فلورنسا في نوفمبر 2019 من خلال شركته الاستثمارية الخاصة فيجن للاستثمار، وهي جزء من ديكو غروب، التي تمتلك منتجعات فاخرة وفنادق ومراكز تسوق.