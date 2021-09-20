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    الشرطة العسكرية الروسية تستمر في جهودها في إعادة الخدمات الأساسية لسكان مدن وبلدات محافظة الحسكة وريف الرقة الشمالي، سوريا 20 سبتمبر 2021

    الشرطة الروسية تواصل جهودها لإعادة الخدمات وتثبيت إطلاق النار شرقي سوريا

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    تواصل الشرطة العسكرية الروسية عبر قاعدتها في مدينة القامشلي شمالي شرقي سوريا، جهودها المتواصلة في إعادة الخدمات الأساسية لسكان مدن وبلدات محافظة الحسكة وريف الرقة الشمالي، مع مراقبة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد على نقاط التماس بين الجيش التركي والفصائل "التركمانية" من طرف، وتنظيم "قسد" من طرف أخر.

    وقالت مصادر حكومية سورية بمحافظة الحسكة لمراسل "سبوتنيك" أن الشرطة العسكرية الروسية مستمرة بشكل يومي بمرافقة ورش المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة لصيانة محطة مياه علوك لزيادة عدد الآبار العاملة فيها وتحسين واقع ضخ المياه إلى المشتركين البالغ عددهم مليون مواطن بمدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها.

    الشرطة العسكرية الروسية تستمر في جهودها في إعادة الخدمات الأساسية لسكان مدن وبلدات محافظة الحسكة وريف الرقة الشمالي، سوريا 20 سبتمبر 2021
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    الشرطة العسكرية الروسية تستمر في جهودها في إعادة الخدمات الأساسية لسكان مدن وبلدات محافظة الحسكة وريف الرقة الشمالي، سوريا 20 سبتمبر 2021

    حيث أثمرت جهود الشرطة العسكرية الروسية بإعادة تشغيل المحطة خلال الأسبوع الماضي بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر نتيجة ممارسات الفصائل "التركمانية" و"الكردية"، كما تمكنت من إعادة التيار الكهربائي لمدينتي رأس العين شمالي الحسكة وتل ابيض شمالي الرقة عبر محطة تحويل كهرباء مبروكة من خلال تزويدها بالكهرباء من سد تشرين بريف حلب الواقع تحت سيطرة تنظيم "قسد".

    وبينت المصادر أن ورشات الصيانة مستمرة في جهود إعادة صيانة الآبار حيث استطاعت منذ بدء تشغيل المحطة ولتاريخه صيانة عشر آبار ليصبح العدد الإجمالي للآبار العاملة لتاريخه 18 بئراً إضافة إلى 4 مضخات أفقية مشيراً إلى أن الصيانات تشمل التجهيزات الكهربائية للآبار والغواطس وبعض المستلزمات الأخرى.

    الشرطة العسكرية الروسية تستمر في جهودها في إعادة الخدمات الأساسية لسكان مدن وبلدات محافظة الحسكة وريف الرقة الشمالي، سوريا 20 سبتمبر 2021
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    الشرطة العسكرية الروسية تستمر في جهودها في إعادة الخدمات الأساسية لسكان مدن وبلدات محافظة الحسكة وريف الرقة الشمالي، سوريا 20 سبتمبر 2021

    تأمين ورش الكهرباء

    وأضافت المصادر أن دوريات الشرطة العسكرية الروسية رافقت خلال الفترة الماضية الورش الفنية التابعة لشركة كهرباء محافظة الحسكة أثناء عمليات الإصلاح والصيانة الخاصة بخطوط التوتر العالي ومحطات التحويل التي تضررت نتيجة القصف المتبادل بين الفصائل"التركمانية" و"الكردية" في بلدتي تل تمر وأبو راسين.

    حيث كان أخرها خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة بسبب تعرضها للقصف المدفعي، حيث تمكنت الورش من إعادتها للعمل خلال ساعات بعد تدخل من الشرطة العسكرية الروسية ومرافقتها للورش الفنية.

     

    الشرطة العسكرية الروسية تستمر في جهودها في إعادة الخدمات الأساسية لسكان مدن وبلدات محافظة الحسكة وريف الرقة الشمالي، سوريا 20 سبتمبر 2021
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    الشرطة العسكرية الروسية تستمر في جهودها في إعادة الخدمات الأساسية لسكان مدن وبلدات محافظة الحسكة وريف الرقة الشمالي، سوريا 20 سبتمبر 2021

     

    دوريات مشتركة

    كما تستمر الشرطة العسكرية الروسية بإجراء الدوريات المشتركة مع الجيش التركي وفق تفاهمات "سوتشي" بين الطرفين، على طول خطوط التماس بين الجيش التركي والفصائل "التركمانية" الخاضعة له، والفصائل"الكردية" المتمثلة بتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي بريف محافظة الحسكة.

    وأوضحت المصادر لمراسل "سبوتنيك" أن الشرطة العسكرية الروسية أجرت الدورية رقم 54 مع الجيش التركي، منذ توقيع الجانبين الروسي والتركي اتفاقية وقف إطلاق النار في "سوتشي" الروسية في 22 تشرين الأول عام 2019م، والتي تنطلق دائماً من باب شيرك الحدودي (13كم غرب مدينة الدرباسية شمالي الحسكة)، بمشاركة 4 مدرعات من كلا الجانبين الروسي والتركي، برفقة حوامتين روسيتين.

     

    الشرطة العسكرية الروسية تستمر في جهودها في إعادة الخدمات الأساسية لسكان مدن وبلدات محافظة الحسكة وريف الرقة الشمالي، سوريا 20 سبتمبر 2021
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    الشرطة العسكرية الروسية تستمر في جهودها في إعادة الخدمات الأساسية لسكان مدن وبلدات محافظة الحسكة وريف الرقة الشمالي، سوريا 20 سبتمبر 2021

     

    حيث تجوب الدورية المشتركة عدد كبير من القرى والبلدات الواقعة على خطوط التماس والمواجهة بين الفصائل "التركمانية" و"الكردية" ومتابعة الخروقات وتثبيت إطلاق النار بهدف عودة الأمن والأمان للمدنيين في هذه المناطق.

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