النيابة العامة تصدر 4 قرارات في حادث مصرع الشيخ هاني الشحات بالقاهرة

أمرت النيابة العامة المصرية باتخاذ مجموعة من الإجراءات في واقعة مصرع الداعية هاني الشحات في حادث سير بالقاهرة.

وبحسب موقع "مصراوي"، اليوم الاثنين، فقد أمرت النيابة بتفريغ الكاميرات في محيط الحادث الذي وقع بمنطقة مدينة نصر، واستدعاء عدد من شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم.

وأمرت النيابة كذلك بإجراء تحليل مخدرات لسائق السيارة النقل التي اصطدمت بسيارة الداعية وذلك لبيان ما إذا كان يقود تحت تأثير المخدرات من عدمه.

وطلبت النيابة أيضا الاستماع لأقوال قائد سيارة ملاكي أخرى كان شاهدا على الحادث الذي وقع في وقت مبكر أمس الأحد.

وكانت أجهزة الأمن تمكنت من كشف ملابسات مصرع هاني الشحات الذي يعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف في حادث سير.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الشحات قطع الطريق بسيارته بطريقة خاطئة وهو ما أدى إلى اصطدام سيارة نقل قادمة من الاتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى، وهو ما أدى إلى مصرعه وإصابة قائد السيارة الثالثة.

وأشارت وسائل إعلام محلية أن هاني الشحات إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر، توفي بعد أن أدى صلاة الفجر. وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا للحادث، الأمر الذي أثار حالة من الحزن بين عدد كبير من الأهالي.

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