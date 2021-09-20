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    السلطات السودانية تعلق صدور صحيفتي الانتباهة والصيحة لـ3 أيام

    © REUTERS / ASHRAF SHAZLY
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    قرر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات في السودان، تعليق صدور صحيفتي "الانتباهة" و"الصيحة" لمدة 3 أيام تبدأ اعتباراً من 21 سبتمبر/أيلول 2021 وحتى 23 من الشهر ذاته.

    عناصر الشرطة السودانية
    © AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
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    ونقل موقع "السوداني" عن الأمانة العامة لمجلس الصحافة، إن كلاً من صحيفة "الانتباهة" نشرتا في يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 العدد 5362 وصحيفة "الصيحة" في ذات التأريخ في عددها رقم 2381 إعلاناً في الصفحة الأولى للصحيفتين لجهةٍ غير معروفة وغير مسجّلة قانوناً هي "التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان"، ودعا الإعلان الذي نشرته الصحيفتان لإغلاق الطرق القومية يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021.

    وأضافت الأمانة العامة لمجلس الصحافة السوداني، "إنه وبعد الاطلاع على القوانين، خالفت الصحيفتان الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 في المادة 57 البند “4” والتي تنص على أن “تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العُنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب".

    وبحسب البيان فقد "خالفت الصحيفتان قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 المادة 24 مسؤولية رئيس التحرير والتي تنص على “رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن الأداء التحريري للصحيفة، ويكون مسؤولاً بموجب مبادئ المسؤولية التقصيرية أو الجنائية عن كل ما يُنشر في الصحيفة مع عدم الإخلال بأي مسؤولية قانونية أخرى قد تقع على الصحيفة أو الكاتب أو واضع الرسم أو الطابع أو الناشر".

    وتابع البيان أن الصحيفتين خالفتا المادة 26 البند “ح” والتي تنص على “عدم إثارة الفتنة الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب والعنف”. ويُخالف هذا الإعلان المنشور في الصحيفتين المادة 15 “3” والتي تنص على “مُراعاة الإصدارات الصحفية للتوازن التحريري والإعلاني وفي كل الأحوال يجب ألا تطغى المادة الإعلانية على المادة التحريرية” حيث طغت المادة الإعلانية على التحريرية في النشر بالتأريخ المذكور”.

    وبناء على تلك المخالفات فقد تقرر تعليق الصحيفتين عن الصدور لمدة 3 أيام تبدأ اعتباراً من 21 سبتمبر 2021 وحتى 23 سبتمبر 2021 وتنفيذ القرار مباشرةً”.

    واختتم البيان بالتأكيد على أن حرص المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية على أن تُمارس الصحافة بحرية واستقلالية وفق الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 وقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 مع مُراعاة المصلحة العامة، وأن تقوم بدورها في مجتمع تعددي ديمقراطي وفقاً لما يُنَظِّمه القانون.

     

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