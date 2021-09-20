السيسي: ما حققته مصر من نجاح بالسنوات الماضية جاء بتضحيات أثبتت تحمل المواطن المصري للصعاب

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن ما حققته مصر من نجاح خلال السنوات الماضية لم يتحقق دون تضحيات أثبتت تحمل المواطن المصري للصعاب من أجل بناء وطنه.

وشدد السيسي في كلمته خلال جلسة الأمم المتحدة لمناقشة أهداف التنمية المستدامة على "مواصلة بلاده برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح بخطى ثابتة رغم التحديات".

وأضاف أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي أثبت صواب الرؤية المصرية تجاه أولويات الإصلاح، وأنه بات محل إشادة دولية واسعة من الوكالات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني".

وواصل أن "مصر حرصت منذ وقت مبكر على توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات، كما أنها سارعت لتقديم تقاريرها الطوعية حول تنفيذ وأهداف التنمية المستدامة، وأحدثها التقرير الطوعي الثالث الذي قدمته مصر خلال الدورة الماضية لمنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو 2021".

كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن "مبادرة "حياة كريمة" تعد من أكثر البرامج التنموية طموحا وشمولا، وتعزز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وحشد الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمصريين والقضاء عل الفقر".

وتابع أن "مصر أدركت أن هدف تحقيق التنمية هو المواطن، ولذلك صممت سياستها وبرامجها التنموية لتحقيق مصلحته وحقه في العيش الكريم".

وأضاف السيسي أن "نجاحنا في تحقيق التنمية المستدامة بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة مقارنة باي وقت مضى لاسيما في الظرف الدولي الذي يفرض مواجهات تحديات صعبة مثل جائحة كورونا".

وقال الرئيس المصري في كلمته اليوم الاثنين إن "جلسة اليوم ستساهم في جعل تنفيذ دولنا أهداف التنمية المستدامة وإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه التعاون الدولي الإنساني".

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