الشرطة تحرر رجلا مسنا احتجزه أبناؤه داخل قبو منزله جنوبي الضفة الغربية.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحرير الأجهزة الأمنية لرجل طاعن في السن، كان محتجزا في "قبو" منزله جنوبي الضفة الغربية.

ويظهر الفيديو رجال الأمن وهم يتوجهون إلى القبو المظلم المحتجز فيه الرجل في قرية نوبا قضاء محافظة الخليل الفلسطينية، حيث ظهر المسن بوضع صحي سيىء للغاية.

وأفاد نشطاء أنه "تم اكتشاف الحادثة أثناء تنفيذ رجال الأمن لحملة اعتقالات لمطلوبين في بلدة نوبا شمال غرب مدينة الخليل".

وأشاروا إلى أن أحد عناصر الأمن عثر على الرجل المسن وهو محتجز في مكان مخصص للأغنام داخل المنزل في ظروف سيئة للغاية.

وذكر الرجل أثناء سؤال رجال الأمن له عن سبب وضعه في هذا المكان غير الملائم، أنه تم "احتجازه من قبل أبنائه".

وتم إخراج الرجل من القبو بمساعدة عناصر الأمن، في حين وقعت مشادات كلامية بين أشخاص من المرجح أنهم أبناء الرجل وعناصر الأمن في باحة المنزل، قبل أن يتم اقتيادهم إلى سيارة الأمن.