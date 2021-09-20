مستشار الرئيس المصري يحسم الجدل حول تأجيل العام الدراسي الجديد

كشف مستشار الرئيس المصري للصحة الوقائية محمد عوض تاج الدين، اليوم الاثنين، حقيقة نية تأجيل العام الدراسي الجديد بسبب الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وقال تاج الدين، في تصريحات مع " صحيفة الوطن " المصرية، إن "وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وضعتا خطة لكل منتسبي الوزارتين من خلال توفير اللقاحات بصورة مباشرة"، مؤكدا أنه خلال الأسابيع المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من اللقاحات خاصة للطلاب الجامعيين، لتطعيم أكبر عدد من منتسبي الجامعات والمديريات التعليمية.

ونفى وجود أي نية لتأجيل العام الدراسي الجديد سواء للتعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، موضحا أن "هدف الدولة بالتعاون مع كافة المؤسسات والوزارات هو عودة الحياة في كافة المجالات وخاصة مجال التعليم".

وأشار إلى عدم التهاون في تطعيم العاملين ومنتسبي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خاصة أنهم في احتكاك مع الطلاب طوال العام الدراسي، مؤكدا أن وزارة الصحة وضعت كافة الاحتمالات لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا وعودة ارتفاع الإصابات مرة أخرى، تزامنا مع وجود حالات مصابة بمتحور "دلتا بلس".

ودعا مستشار الرئيس المصري، الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مع أخذ اللقاح، مؤكدا استعداد وزارة الصحة لأي سيناريو وأن الموجة الرابعة رغم ارتفاع عدد الإصابات ستكون نسبية بالموجات السابقة للفيروس، وأن السيناريوهات الصعبة ستقل مع التطعيم.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، عن تسجيل 653 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 19 حالة جديدة.

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