وزير الداخلية المصري يؤكد الالتزام بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية

أعرب وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، عن ترحيبه بزيارة نظيره الليبي اللواء خالد مازن للقاهرة، مؤكدا أنها تأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة، التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين.

وحسب بيان وزارة الداخلية المصرية، أكد اللواء محمود توفيق، خلال استقباله وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اللواء خالد مازن، على التزام وزارة الداخلية المصرية، بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية، لمواجهة ما يعترضها من تحديات.

من جانبه، أعرب اللواء خالد مازن عن سعادته بزيارة القاهرة، مشيدًا بمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهودها المستمرة لدعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية الصليبية، فى شتى المجالات.

وأشار إلى تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية، وبخاصة في مجال تدريب كوادر الأمن في ليبيا ورفع كفاءتهم، في عدد من المجالات الشرطية، مشيدا بما شهده من تطوير وتحديث في منظومة الأمن المصري، واهتمام وزارة الداخلية بالإرتقاء بمستوى إعداد، وتأهيل العنصر البشري مما جعل معاهدها التدريبية وجهةً رئيسيةً للكوادر الأمنية العربية، الراغبة في الإستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.

وتناول اللقاء، حسب البيان، "بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين"، مشيرا إلى أن الوفد الليبي قام بزيارة لأكاديمية الشرطة، تفقد خلالها عددًا من المنشآت التعليمية والتدريبية، وتضمنت الزيارة تفقد مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية، المعني بإعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بالظواهر الأمنية والإجرامية وكيفية تطوير فاعلية الأداء الأمني، بمختلف الجهات الشرطية.

كما تضمنت جولات اللواء خالد مازن التفقدية، زيارة لغرفة عمليات قطاع الأمن بالوزارة المصرية والمعنية، بمتابعة الحالة الأمنية بكافة مديريات الأمن، بمختلف محافظات الجمهورية، بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس، واستمع إلى شرح حول كيفية التعامل مع البلاغات الهامة مركزيًا، فضلاً عن دور الغرفة في متابعة كافة الفعاليات، التي تتم على المستوى الوطني.

وأوضح بيان وزارة الداخلية المصرية، أن "الوزير الليبي استمع خلال زيارة، لقطاع الأمن العام، لشرح تفصيلي عن دور القطاع وإداراته العامة، في مكافحة الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة بمكافحتها، فضلاً عن الإشراف الفني على أجهزة البحث الجنائي وتنفيذ الأحكام بجهات الوزارة النوعية والجغرافيا، ثم قام الوفد الضيف بتفقد مركز محاكاة مسرح الجريمة، والذي يستخدم لتدريب ضباط البحث الجنائي، على كشف الجرائم الجنائية بمختلف أنواعها، وكيفية التعامل مع الأدلة المادية، وتوظيفها للوصول إلى مرتكبي الجرائم.

وفى إطار تبادل الخبرات الأمنية مع وزارة الداخلية المصرية، تم ترتيب زيارة للوزير خالد مازن ومرافقيه، للمعهد القومي لتدريب القوات الخاصة، الذي يتولى إعداد وتأهيل عناصر الشرطة، على مختلف العمليات القتالية التي تتطلب قدرات بدنية وذهنية متميزة، حيث شاهد الوفد خلال جولته بيانات عملية في الرماية، وعمليات الاقتحام وتدريبات الدفاع عن النفس والإعداد البدني لعناصر القوات الخاصة، كما تفقد ميادين التدريب المتطورة التي تسهم في رفع كفاءة القوات وإكسابها مهارات التعامل مع مختلف المواقف الأمنية.

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